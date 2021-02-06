Пушков рассказал о «двойной дипломатии» администрации Байдена

Спустя две недели после инаугурации 46-го президента США Джо Байдена отношения между Россией и США развиваются относительно спокойно и в целом гораздо лучше, чем можно было ожидать. Так ситуацию оценил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков

Спустя две недели после инаугурации 46-го президента США Джо Байдена отношения между Россией и США развиваются относительно спокойно и в целом гораздо лучше, чем можно было ожидать.

Так ситуацию оценил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

«Да, есть дежурные заявления со стороны США, не вполне дипломатическая активность посольства во время протестных акций в России, резкие осуждения по поводу нарушений прав человека, неубедительные на фоне массовых арестов в самих США, но, в остальном, все выглядит лучше, чем ожидалось», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

В качестве примера Пушков напоминает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Энтони Блинкен даже договорились о сотрудничестве в борьбе с эпидемией COVID-19, о чем еще недавно и речи не шло.

Однако, по словам сенатора, со вступления Джо Байдена в должность президента США прошло всего две недели и все еще может изменится.

«P.S. И вот уже, помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, как бы уравновешивая Блинкена, сообщает, что США намерены усилить санкции против России и привлекать ее к ответственности за "злонамеренные действия"», — добавляет Пушков.

Это, по словам сенатора называется «двойная дипломатия» — dual-track diplomacy — и подобная стратегия, как правило, приводит к возобновлению конфронтации. И тогда политикой вновь начинает рулить враждебность, а все беседы о сотрудничестве остаются либо на уровне слов, либо на уровне разовых договоренностей.

И Байден своим заявлением о готовности США без колебаний «заставлять Россию платить» за ее действия подтвердил это курс.