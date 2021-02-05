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21:00   5 Февраля 2021
Армия

Ракетный эсминец USS Donald Cook ВМС США зашел в грузинский порт Батуми

Ракетный эсминец USS Donald Cook ВМС США зашел в грузинский порт Батуми

Американский ракетный эсминец USS Donald Cook прибыл в грузинский порт Батуми. Об этом 5 февраля сообщили в Береговой охране Пограничной полиции МВД Грузии.

Корабль ВМС США встретили представители грузинского ведомства. В МВД подчеркнули, что визит американских военнослужащих направлен на "укрепление сотрудничества" между Тбилиси и Вашингтоном в морской сфере.

В ведомстве отметили, что эсминец USS Donald Cook участвует в различных миссиях в районе операций Шестого флота США, а также "обеспечивает безопасность в Черноморском регионе и поддержку НАТО". Американский корабль покинет территориальные воды Грузии 6 февраля после совместных учений с береговой охраной республики.

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#грузия #вмс сша #uss donald cook

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