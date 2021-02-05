Следком Башкирии задержал убийцу пропавшей летом предпринимательницы

В Стерлитамаке нашли подозреваемого в убийстве местной женщины, пропавшей летом 2020 года. Мужчина сознался в убийстве и показал, где спрятал труп.

В Стерлитамаке нашли подозреваемого в убийстве местной женщины, пропавшей летом 2020 года. Мужчина сознался в убийстве и показал, где спрятал труп.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве предпринимательницы, которая была объявлена пропавшей в августе 2020 года.

Летом 52-летняя женщина рассказала своей подруге, что улетает отдыхать и больше не вышла на связь. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство", поскольку у пропавшей не было семьи и она занималась бизнесом.

По подозрению в убийстве был задержан 39-летний мужчина. Он занимался поставками вещей для женщины. По версии следствия, между коллегами произошел конфликт из-за цены на товар. Затем словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой мужчина задушил бизнес-леди. После преступник вывез ее труп за город и бросил в колодец на даче у знакомого. Злоумышленник сознался в преступлении и указал местонахождение тела убитой.