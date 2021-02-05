Летчик Попов: самолеты ВМФ РФ позволяют выполнять все актуальные задачи

Различные задачи на море могут быть эффективно выполнены российской "сухопутной" авиацией, считает заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

Различные задачи на море могут быть эффективно выполнены российской "сухопутной" авиацией, считает заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

Первое боевое задание летчиками морской авиации было выполнено 5 февраля 1913 года. В миссии участвовали греческие пилоты Михаил Мутусис и Аристидис Морайтинис. По словам Попова, давшего комментарий журналистам "ПолитРоссия", гидропланы, на которых летали греки, использовались всеми странами мира. РФ до сих пор имеет в своем распоряжении летающие лодки Бе-12, применяемые для оборонительных и разведывательных задач. Эксперт считает, что гидроавиация в настоящий момент является особенно актуальной для гражданского сегмента.

Подобные технологии успешно развиваются в РФ, подчеркнул генерал-майор. В пример эксперт привел реактивный самолет-амфибию Бе-200 "Альтаир", хорошо себя зарекомендовавший в авиации. Однако Попов подчеркнул, что не слишком стремительный прогресс в области создания подобных машин является общемировым трендом. Для боевых же задач применяются самолеты, не предназначенные для посадки на воду, уточнил собеседник.

"Морская авиация рассчитана все-таки на то, чтобы применяться на удаленных театрах военных действий. У России нет таких имперских амбиций, чтобы где-то захватить колонии или где-то военные базы поддерживать", — сказал эксперт.

Актуальные на текущий момент задачи могут быть решены при помощи тех самолетов, которые стоят на вооружении ВМФ РФ, констатировал Попов.