Стало известно, почему слоны редко болеют раком

Ученые из США провели исследование и выяснили, почему слоны, несмотря на свои размеры и большую продолжительность жизни имеют не самый высокий риск развития рака.

Ученые из США провели исследование и выяснили, почему слоны, несмотря на свои размеры и большую продолжительность жизни имеют не самый высокий риск развития рака.

О результатах работы специалистов сообщает портал Science Daily. В публикации отмечается, что при прочих равных условиях крупные долгоживущие животные должны быть подвержены раку сильнее других. Это объясняется тем, что злокачественные опухоли начинают расти, когда генетические мутации заставляют отдельные клетки размножаться слишком быстро.

"Долгая жизнь создает больше возможностей для возникновения раковых мутаций", — говорится в материале.

Почему в таком случае рак поражает слонов редко? Оказалось, что эти животные имеют дополнительные копии широкого спектра генов, способных подавлять опухоли. Кроме того, геномы слонов обладают некоторыми уникальными дупликациями, которые могут уничтожать злокачественные образования через гены, участвующие в репарации ДНК. В связи с этим они имеют преимущество, в частности, перед капскими золотыми кротами и слоновыми землеройками, которые тоже имеют дупликации генов-суперссоров.