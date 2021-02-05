Кинокритик рассказал об утрате актерских амбиций Трампа

Российский критик Сергей Сычев прокомментировал решение 45-го президента США Дональда Трампа уйти из Гильдии киноактеров.

Российский критик Сергей Сычев прокомментировал решение 45-го президента США Дональда Трампа уйти из Гильдии киноактеров.

Трамп состоял в Гильдии киноактеров с 1989 года. Американские СМИ сообщили, что его обидели угрозы исключения из организации и он решил уйти по своей инициативе.

"Сам Трамп, конечно же, уже давно никаких актерских амбиций, мне кажется, не имеет. Правильно сделал, что вышел из Гильдии киноактеров", — сказал Сычев в беседе с корреспондентом издания "ПолитРоссия".

Бывший лидер США снимался в фильмах "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке", "Образцовый самец", "Уолл-стрит: Деньги не спят" и других.