Сын Нагиева раскрыл размер своей зарплаты в петербургском театре

Сын актера и ведущего Дмитрия Нагиева Кирилл пошел по стопам звездного отца. Он не только снимается в кино, но и состоит в труппе театра имени Ленсовета.

Сын актера и ведущего Дмитрия Нагиева Кирилл пошел по стопам звездного отца. Он не только снимается в кино, но и состоит в труппе театра имени Ленсовета.

Кирилл Нагиев признался, что его зарплата в театре имени Ленсовета составляет всего 20 тысяч рублей. При этом он отмечает, что практически постоянно занят на репетициях. Сейчас театр отнимает все его время. Также Нагиев-младший частенько подменяет своих коллег, которые заболели коронавирусом.

Актер подчеркнул, что театр нельзя сравнивать с кино — это совсем другое дыхание публики и зала. По словам Нагиева, он даже не думал уходить из лучшего театра Петербурга, несмотря на маленькую зарплату.

"В том-то и дело, что я работаю в театре имени Ленсовета за зарплату в 20 000 рублей. У меня занятость семь дней в неделю. Понятно, что я делаю это не ради денег. Я верю в этот театр", — заявил Кирилл в беседе с srsly.

Он признался, что давно мечтает сняться в фильме о Второй мировой войне и блокаде Ленинграда, поскольку всегда интересовался историей, а в школе вообще хотел стать археологом. Нагиев-младший рассказал, что часто отказывается от проектов, где ему нужно играть невнятных и пустых персонажей.

Сейчас он снимается в фильме "Декабрь" режиссера Клима Шипенко. Скоро на экраны выходит комедия "Стендап под прикрытием", в которой Кирилл Нагиев исполнил одну из главных ролей.