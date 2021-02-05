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20:26   5 Февраля 2021
Общество

Ученые подтвердили пользу чая и кофе после инсульта или инфаркта

Ученые подтвердили пользу чая и кофе после инсульта или инфаркта

Большое количество зеленого чая и кофе снижает риск смерти после инфаркта и инсульта, это подтвердили ученые из Осакского университета в Японии.

Авторы исследования изучили более 46 тысяч анкет, заполненных участниками. В опросниках они указали подробные данные о своем образе жизни, истории болезни и диетах. Результаты исследования опубликовали в журнале Stroke, сообщает MedicalXpress.

Ученые разделили участников на группы: перенесшие инфаркт и здоровые. Потом они изучили каждую группу на количество и частоту употребления зеленого чая и кофе. У людей, пьющих после инфаркта или инсульта чай, вероятность смертности снизилась на 62%, кофе снизил риск на 22% по сравнению с теми, кто редко пил эти напитки. Кофе также снизил риск смерти у людей, которые не испытывали инфаркта или инсульта.

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#инфаркт #кофе #чай

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