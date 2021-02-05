Экс-муж Началовой оскорбил Ларису Долину после выхода фильма о певице

Дмитрий Ланской впервые вышел на связь после премьеры фильма про покойную Юлию Началову и оскорбил Ларису Долину, которая назвала его "ничтожеством".

Дмитрий Ланской впервые вышел на связь после премьеры фильма про покойную Юлию Началову и оскорбил Ларису Долину, которая назвала его "ничтожеством".

Музыкальный продюсер Дмитрий Ланской записал видеообращение, которое посвятил создателям фильма "Подлинная история Юлии Началовой". Документальную картину, где ему выделили особую роль, транслировали с 25 по 27 января в шоу "Док-ток" на Первом канале. Ее создатели заявили, что приурочили показ к 40-летию певицы, которое она могла бы отметить 31 января.

"Речь идет о событиях моей личной жизни более чем 17-летней давности! Вместо того, что бы показать концерт или сделать красивый фильм о творчестве, чем действительно дышала Юлия, <...> слепили низкий по качеству и содержанию желтый материал и разместили в прайм-тайм на Первом канале", — высказался Дмитрий Ланский для издания "7Дней".

Отдельный привет экс-солист группы "Премьер-министр" передал Ларисе Долиной, которая во время шоу назвала его "ничтожеством". Ланской специально появился в кадре в черной кофте с надписью "Ваше ничтожество".