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20:09   5 Февраля 2021
Политика

Ангела Меркель хочет обсудить с Байденом санкции против "СП-2"

Ангела Меркель хочет обсудить с Байденом санкции против "СП-2"

Расхождение во мнениях среди стран Запада по проекту "Северный поток — 2" не такие большие, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, "СП-2", с одной стороны, является экономическим проектом. Однако с другой имеет политические последствия, что отражается в трансатлантических отношениях. В Евросоюзе принят ряд законодательных изменений, которые позволят не оказаться в односторонней зависимости, напомнила канцлер.

Меркель также добавила, что планирует обсудить вопросы по "СП-2" с администрацией американского президента Джозефа Байдена. По ее словам, экстерриториальные санкции не являются хорошим методом урегулировать вопрос.

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#германия #ангела меркель #северный поток - 2

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