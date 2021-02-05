20:09 5 Февраля 2021Политика
Ангела Меркель хочет обсудить с Байденом санкции против "СП-2"
Расхождение во мнениях среди стран Запада по проекту "Северный поток — 2" не такие большие, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Расхождение во мнениях среди стран Запада по проекту "Северный поток — 2" не такие большие, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
По ее словам, "СП-2", с одной стороны, является экономическим проектом. Однако с другой имеет политические последствия, что отражается в трансатлантических отношениях. В Евросоюзе принят ряд законодательных изменений, которые позволят не оказаться в односторонней зависимости, напомнила канцлер.
Меркель также добавила, что планирует обсудить вопросы по "СП-2" с администрацией американского президента Джозефа Байдена. По ее словам, экстерриториальные санкции не являются хорошим методом урегулировать вопрос.