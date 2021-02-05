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20:02   5 Февраля 2021
Политика

Крымский блогер показал Украине, как пресная вода возвращается в республику

Крымский блогер показал Украине, как пресная вода возвращается в республику

Приход "большой воды" в республику попал в объектив блогера из Крыма Артема Лавриненко. Об этом сообщают СМИ.

Артем Лавриненко опубликовал видеозапись с приходом пресной воды на полуостров в Сети. Он отметил, что в последнее время в республике выпали хорошие осадки, которые превысили месячную норму.

"Сейчас все тает, посмотрите, как красиво, каскадами водичка спускается. Воды хватает пока, природа нас балует, радует", — написал крымский блогер под видео.

Лавриненко также добавил, что вместе с пополнением водных запасов в республике, растет и разочарование крымских недругов, которые ранее желали Крыму превратиться в Сахару.

"Особенно те, кто находится на территории Украины, ребята...я видел ваши комментарии, как вы желали нам стать Сахарой. Ребята, мы ей не станем", — уверенно заявил автор видеоролика.

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#крым #вода #блогер

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