Крымский блогер показал Украине, как пресная вода возвращается в республику
Приход "большой воды" в республику попал в объектив блогера из Крыма Артема Лавриненко. Об этом сообщают СМИ.
Артем Лавриненко опубликовал видеозапись с приходом пресной воды на полуостров в Сети. Он отметил, что в последнее время в республике выпали хорошие осадки, которые превысили месячную норму.
"Сейчас все тает, посмотрите, как красиво, каскадами водичка спускается. Воды хватает пока, природа нас балует, радует", — написал крымский блогер под видео.
Лавриненко также добавил, что вместе с пополнением водных запасов в республике, растет и разочарование крымских недругов, которые ранее желали Крыму превратиться в Сахару.
"Особенно те, кто находится на территории Украины, ребята...я видел ваши комментарии, как вы желали нам стать Сахарой. Ребята, мы ей не станем", — уверенно заявил автор видеоролика.