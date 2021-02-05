Норин: ВСУ сыграют в «русскую рулетку», устроив скоординированный удар по Донбассу

Обо стороны вооруженного конфликта в Донбассе отвечают обострение ситуации после продолжавшегося несколько месяцев перемирия. Но, по мнению наблюдателей, если ВСУ решатся совершить марш-бросок на республики Донбасса, это станет самоубийством для Киева.

Обо стороны вооруженного конфликта в Донбассе отвечают обострение ситуации после продолжавшегося несколько месяцев перемирия. Но, по мнению наблюдателей, если вооруженные силы Украины решатся совершить марш-бросок на республики Донбасса, это станет самоубийством для Киева.

В частности, бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков уверен, что Украина решиться развязать в Донбассе полномасштабные боевые действия только в том случае, если будет уверена в поддержке американской администрации, или, если будет уверена в невмешательстве России.

Со Стрелковым согласен и эксперт по конфликтам на постсоветских территориях, военный историк Евгений Норин, который не сомневается, в том, что Россия обязательно вмешается в случае начала полноценных военных действий в Донбассе.

«Ситуация, когда Россия не вмешается, в ближайшее время абсолютно нереальна, на мой взгляд. Надо понимать, что если украинские войска начнут наступление, а Россия не вмешается, то обе республики Донбасса будут разбиты, причем достаточно быстро. Я бы говорил о двух-трех неделях», — заявил Норин в эфире телеканала НСН.

Однако, по его словам, если произойдет действительно серьезное обострение, Россия обязательно открыто вступит в конфликт на стороне Донбасса. А потенциал армии России несопоставим с потенциалом украинских вооруженных сил.

«Для украинской армии попытка скоординировано начать наступление в условиях даже неопределенной позиции России – это играть в русскую рулетку с заранее неизвестным числом патронов в барабане. Поэтому до сих пор это наступление никто и не предпринимает», — подчеркнул Норин в заключение.

Ранее заместитель председателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественникам Виктор Водолацкий, также в эфире НСН заявил, что жители Украины устали находится на перепутье в состоянии неопределенности.

По мнению Водолацкого, пока украинские националисты оказывают влияние на политику Киева, Донбасс в состав Украины не вернется. А в случае присоединения Донбасса к России, это позволило бы решить многие проблемы местных жителей.