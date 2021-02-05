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19:54   5 Февраля 2021
Политика

Жители Мьянмы остались без доступа в Twitter

Жители Мьянмы остались без доступа в Twitter

Социальную сеть Twitter заблокировали на территории Мьянмы после государственного переворота. Об этом сообщают СМИ.

Согласно полученной информации, медиа-платформа начала работать с серьезными перебоями. Кроме того, соцсеть периодически становилась недоступной.

Стоит отметить, что 1 февраля Вооруженные силы Мьянмы задержали должностных лиц правительства и объявили введение чрезвычайного положения на один год.

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#twitter #переворот #мьянме

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