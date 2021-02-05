Жители Мьянмы остались без доступа в Twitter

Социальную сеть Twitter заблокировали на территории Мьянмы после государственного переворота. Об этом сообщают СМИ.

Социальную сеть Twitter заблокировали на территории Мьянмы после государственного переворота. Об этом сообщают СМИ.

Согласно полученной информации, медиа-платформа начала работать с серьезными перебоями. Кроме того, соцсеть периодически становилась недоступной.

Стоит отметить, что 1 февраля Вооруженные силы Мьянмы задержали должностных лиц правительства и объявили введение чрезвычайного положения на один год.