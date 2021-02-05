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19:48   5 Февраля 2021
Политика

Японский МИД намерен продолжить диалог с Россией по Курилам

Японский МИД намерен продолжить диалог с Россией по Курилам

Министр иностранных дел Японии рассчитывает на возобновление диалога с российской стороной в сфере реализации совместных проектов хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

По словам главы японского МИД Тосимицу Мотэги, в прошлом году многие гуманитарные проекты не удалось воплотить из-за распространения коронавируса нового типа. Однако Москва и Токио пришли к выводу, что продолжат работу в этом направлении после стабилизации ситуации на фоне пандемии, добавил дипломат.

Японский министр подчеркнул, что готов вести переговоры с Россией по вопросам Курильских островов на различных уровнях.

Представители внешнеполитического ведомства Японии ранее поприветствовали продление ДСНВ.

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