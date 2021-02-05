Медики перечислили главные последствия недосыпа

Постоянная нехватка сна может привести к снижению иммунитета и развитию серьезных заболеваний.

Постоянная нехватка сна может привести к снижению иммунитета и развитию серьезных заболеваний.

Группа американских ученых доказала, что нехватка сна может привести к развитию астмы и рассеянного склероза. Для нормального самочувствия человеку нужно спать в сутки от семи до девяти часов. В том случае, если он выделяет на отдых меньшее количество времени, наутро он чувствует себя вялым и раздражительным.

Сон оказывает большое влияние на здоровье. Во время ночного отдыха в человеческом организме вырабатываются клетки, которые помогают иммунной системе человека бороться с простудными заболеваниями, гриппом и даже раком. Также качественный сон создает благоприятные условия для расщепления веществ, вызывающих болезнь Альцгеймера.