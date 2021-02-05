Два человека погибли в ДТП на трассе в Коми

Лобовое столкновение машин УАЗ "Патриот" и Mitsubishi Pajero на дороге Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар привело к смерти двух местных жителей.

Лобовое столкновение машин УАЗ "Патриот" и Mitsubishi Pajero на дороге Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар привело к смерти двух местных жителей.

По предварительным сведениям, водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где находилась иномарка. В результате аварии предполагаемый виновник ДТП и его пассажир, который находился спереди скончались на месте происшествия, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Позднее стало известно о том, что в еще один человек, который находился на заднем сидении первого автомобиля, госпитализировали с тупой травмой живота, ушибом грудной клетки и переломом ребер. Также в больницу доставили водителя Mitsubishi, у которого диагностировали несколько ушибов.