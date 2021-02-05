Участкового с огнестрельным ранением нашли мертвым в его кабинете

Следователи выясняют обстоятельства смерти участкового под Белгородом, тело которого нашли на его рабочем месте в Доме культуры.

Следователи выясняют обстоятельства смерти участкового под Белгородом, тело которого нашли на его рабочем месте в Доме культуры.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп мужчины в поселке Майском. На нем зафиксировали следы от огнестрельного оружия. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

По данным полиции, инцидент случился в одном из кабинетов Дома культуры, где работал погибший. Коллеги услышали прозвучавший в помещении выстрел и решили пойти туда и выяснить, что произошло. В итоге они нашли там участкового мертвым. Решается вопрос о возбуждении дела.