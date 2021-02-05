Зеленского упрекнули в приоритете влияния США над собственными "мыслишками"

Президент Украины Владимир Зеленский начал медиавойну внутри страны после того, как ему выразил поддержку Вашингтон, считает политолог Михаил Погребинский.

Президент Украины Владимир Зеленский начал медиавойну внутри страны после того, как ему выразил поддержку Вашингтон, считает политолог Михаил Погребинский.

Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против народного депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тараса Козака, после чего его телеканалы пропали из эфира. По сути, на Украине развязывается внутриполитическая борьба, сказал Погребинский. Оппозиция уже заявила, что инициирует импичмент Зеленскому.

Политолог объяснил, что Зеленский хотел давно закрыть определенные телеканалы, но смелости не хватало, пока в США не пообещали поддержку.

"Влияние американцев важнее, чем его собственные мыслишки, маленькие, как у Буратино", — сказал Михаил Погребинский.

Ситуацию на Украине прокомментировал и директор украинского Института политики Руслан Бортник. Он подчеркнул, что в вопросе Донбасса Вашингтон сильно влияет на Киев, поэтому надо "легализировать его роль, чтобы это влияние получило обязательства", а не действовало "исподтишка".