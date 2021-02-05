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19:20   5 Февраля 2021
Политика

Лавров призвал ЕС вернуться к коренным интересам

Лавров призвал ЕС вернуться к коренным интересам

Евросоюз сейчас не является надежным партнером для России, но Брюссель может обратить внимание на коренные интересы.

Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Поэтому мы свою жизнь выстраиваем, исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере на данном этапе", – сказал российский министр.

Так глава МИД РФ прокомментировал ситуацию с возможным введением санкций против России из-за блогера Алексея Навального.

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#ес #лавров #мид рф

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