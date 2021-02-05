Лавров призвал ЕС вернуться к коренным интересам

Евросоюз сейчас не является надежным партнером для России, но Брюссель может обратить внимание на коренные интересы.

Евросоюз сейчас не является надежным партнером для России, но Брюссель может обратить внимание на коренные интересы.

Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Поэтому мы свою жизнь выстраиваем, исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере на данном этапе", – сказал российский министр.

Так глава МИД РФ прокомментировал ситуацию с возможным введением санкций против России из-за блогера Алексея Навального.