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19:16   5 Февраля 2021
Политика

Макрон назвал враждебные действия Турции подтверждением «смерти мозга» НАТО

Макрон назвал враждебные действия Турции подтверждением «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Турция несет ответственность за "смерть мозга" НАТО.

По его словам, военно-политический курс Турции несовместим с ее статусом страны НАТО. Макрон назвал сложившуюся ситуацию недопустимой, отметив, что Турция практически полностью потеряла доверие со стороны США, НАТО и Франции.

"Турция проявила враждебный системный подход в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и Восточном Средиземноморье по отношению к своим партнерам в ЕС и НАТО", — подчеркнул французский лидер.

Стоит отметить, что президент Франции не первый раз подвергает жесткой критике Турцию. Так, в июне 2020 года Макрон осудил действия Анкары в Ливии. Поводом для этого стал инцидент, который произошел между турецкими и французскими кораблями в Средиземном море. Французский фрегат у берегов Ливии попытался подплыть к турецкому судну, заподозрив экипаж в контрабанде оружия. В этот момент, по утверждению Парижа, три других турецких военных корабля навели прицел на фрегат и отказались выполнять требования о досмотре судна.

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