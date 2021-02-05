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19:15   5 Февраля 2021
Политика

Тихановская обсудила с послом США в Минске санкции против белорусских властей

Тихановская обсудила с послом США в Минске санкции против белорусских властей

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела встречу с послом США в Минске Джули Фишер. Об этом сообщает ее Telegram-канал.

Светлана Тихановская обсудила с Джули Фишер тему точечных санкций в отношении представителей властей республики. Также они поговорили о ее визите в США, который пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

"Тихановская обратила внимание на необходимость точечных санкций против компаний, организаций и "кошельков" (бизнесменов, которых противники властей считают близкими к действующему президенту. — Прим. ред.) Лукашенко." — написано в Telegram-канале Тихановской.

Бывший кандидат в президенты республики считает, что США должны работать вместе с Великобританией, Евросоюзом и Канадой. Тихановская и американский дипломат в ходе разговора также обсудили освобождение заключенных, которые признаны правозащитниками политическими.

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#белоруссия #фишер #тихановская

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