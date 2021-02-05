Рейсовый автобус столкнулся с тремя легковушками в Дагестане, есть жертвы

Смертельная авария с тремя легковыми автомобилями и маршруткой произошла на 774-м километре трассы "Р-217" в Республике Дагестан.

Смертельная авария с тремя легковыми автомобилями и маршруткой произошла на 774-м километре трассы "Р-217" в Республике Дагестан.

По предварительным данным, ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу движения, столкнулся с Lada Priora, после чего врезался в пассажирский автобус. Другие участники происшествия задели автомобиль Toyota Camry.

В результате инцидента пассажирка отечественного авто получила несовместимые с жизнью травмы, еще один человек, предполагаемый виновника аварии, пострадал. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб города, подробности выясняются.