19:14 5 Февраля 2021Происшествия
Рейсовый автобус столкнулся с тремя легковушками в Дагестане, есть жертвы
Смертельная авария с тремя легковыми автомобилями и маршруткой произошла на 774-м километре трассы "Р-217" в Республике Дагестан.
Смертельная авария с тремя легковыми автомобилями и маршруткой произошла на 774-м километре трассы "Р-217" в Республике Дагестан.
По предварительным данным, ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу движения, столкнулся с Lada Priora, после чего врезался в пассажирский автобус. Другие участники происшествия задели автомобиль Toyota Camry.
В результате инцидента пассажирка отечественного авто получила несовместимые с жизнью травмы, еще один человек, предполагаемый виновника аварии, пострадал. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб города, подробности выясняются.