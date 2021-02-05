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19:13   5 Февраля 2021
Политика

Глава Росавиации проверил новый терминал аэропорта Уфа

Глава Росавиации проверил новый терминал аэропорта Уфа

Модернизированное здание терминала внутренних воздушных линий международного аэропорта Уфа было проверено руководителем Росавиации Александром Нерадько и главой Башкортостана.

Согласно полученным данным, корпус был улучшен в конце прошлого года. Теперь площадь терминала составляет 29 тысяч квадратных метров, а пропускная способность повысилась до 1 200 пассажиров в час.

По словам гендиректора аэропорта Александра Андреева, в здании имеется все необходимое оборудование. Введение нового корпуса в эксплуатацию позволит увеличить количество пассажиров.

Глава аэропорта добавил, что теперь Уфа сможет обслуживать более четырех миллионов граждан в год, из которых два — на внутренних рейсах. Плюс ко всему новая конфигурация позволит продолжить работы по модернизации аэропорта, добавил Андреев.

Стоит отметить, что новый терминал начнет функционировать весной 2021 года, пишет ProUfu.ru.

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#аэропорт #уфа #росавиация

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