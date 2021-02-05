Глава Росавиации проверил новый терминал аэропорта Уфа

Модернизированное здание терминала внутренних воздушных линий международного аэропорта Уфа было проверено руководителем Росавиации Александром Нерадько и главой Башкортостана.

Модернизированное здание терминала внутренних воздушных линий международного аэропорта Уфа было проверено руководителем Росавиации Александром Нерадько и главой Башкортостана.

Согласно полученным данным, корпус был улучшен в конце прошлого года. Теперь площадь терминала составляет 29 тысяч квадратных метров, а пропускная способность повысилась до 1 200 пассажиров в час.

По словам гендиректора аэропорта Александра Андреева, в здании имеется все необходимое оборудование. Введение нового корпуса в эксплуатацию позволит увеличить количество пассажиров.

Глава аэропорта добавил, что теперь Уфа сможет обслуживать более четырех миллионов граждан в год, из которых два — на внутренних рейсах. Плюс ко всему новая конфигурация позволит продолжить работы по модернизации аэропорта, добавил Андреев.

Стоит отметить, что новый терминал начнет функционировать весной 2021 года, пишет ProUfu.ru.