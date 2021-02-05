Мураев описал сценарий образования на Украине Львовской народной республики

Через несколько лет Украину при любом развитии событий ждет развитие гражданского противостояния, а в случае смены власти – распад на несколько частей.

Через несколько лет Украину при любом развитии событий ждет развитие гражданского противостояния, а в случае смены власти – распад на несколько частей.

Такое мнение в пятницу, 5 февраля, высказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По его словам, если на следующих президентских выборах победу одержит предшественник нынешнего главы государства Петр Порошенко, Украину ждет новый виток обострения военного конфликта в Донбассе. А если победит оппозиционер Виктор Медведчук, с этим не согласится и взбунтуется Западная Украина.

Украине, по его словам, необходимо понимать, куда она идет, и где окажется через несколько лет. Моделируя ситуацию, можно предположить, что нынешнего президента Украины Владимира Зеленского заклюют, и тогда к следующей избирательной кампании в стране будет два фаворита – Порошенко и Медведчук.

«Вот как вы думаете, если Украина выберет Медведчука, что сделает Западная Украина? У нас появится второй Донбасс. Мы понимаем, что они будут свой "план Б", Львовская народная республика, то есть это раскол страны, — предсказал Мураев в эфире телеканала «Наш». – А если выберут Порошенко, будет расширяться зона Донбасса и юго-восток его не примет».

Таким образом, по словам экс-депутата, страна находится в цугцванге – то есть ходить некуда, так как каждый новый ход ухудшает положение дел. А это значит, что все вышесказанное является ошибочным путем, по которому идти нельзя.

Также президент Зеленский должен понимать, что ситуация может дойти до того, что под угрозой окажется его собственная безопасность.

«У него же перед глазами стоит пример Януковича, его же действительно хотели убить, линчевать и что угодно. Он же может довести страну тоже до такого состояния или быть президентом, при котором произошло это противостояние и раздел государства», — напомнил Мураев.

А сам Зеленский, добавил экс-депутат в заключение, ранее уже заявлял, что не хотел бы войти в учебники истории с таким описанием своей деятельности.