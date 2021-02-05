Эксперт объяснил, для чего Пакистану нужны совместные учения России и НАТО

Международные учения военно-морских сил AMAN-2021 пройдут в Пакистане, к участию приглашены более 45 государств, среди которых Россия и страны-члены блока НАТО.

Международные учения военно-морских сил AMAN-2021 пройдут в Пакистане, к участию приглашены более 45 государств, среди которых Россия и страны-члены блока НАТО.

Военно-морские маневры будут проходить с 11 по 16 февраля в портовом городе Карачи. Более 45 стран выведут к Индийскому океану военные корабли, спецназ, морскую пехоту, авиагруппы и наблюдателей. Наиболее неожиданной и обсуждаемой новостью предстоящих учений стало приглашение на них как России, так и стран Североатлантического альянса. Такое взаимодействие между Россией и НАТО произойдет впервые за десять лет.

В комментарии для "ПолитЭксперта" редактор пакистанского портала "Сада-е-Русь" Иштеак Хамдани отметил, что Пакистан стремится к безопасности проходящих в регионе стратегических коммуникаций, а потому приглашает всех к участию на равной основе, несмотря на некоторые разногласия между НАТО и Россией.