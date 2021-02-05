Аналитики назвали Telegram самым скачиваемым приложением начала 2021 года

Telegram стал самым популярным приложением в мире по количеству скачиваний, обогнав TikTok и WhatsApp. Число установок в минувшем месяце достигло отметки 63 млн.

Telegram стал самым популярным приложением в мире по количеству скачиваний, обогнав TikTok и WhatsApp. Число установок в минувшем месяце достигло отметки 63 млн.

Наибольшее число установок пришлось на Индонезию и Индию. За год популярность мессенджера стремительно возросла: в январе 2020 года Telegram скачали лишь около 15 млн пользователей во всем мире.

Исследование провела компания Sensor Tower. Аналитики составили рейтинг пяти самых устанавливаемых приложений. Лидером списка стал Telegram. На втором месте — TikTok, который скачали 62 млн пользователей. Порядка 10% установок китайского приложения пришлось на США.

Замкнули пятерку лидеров мессенджер WhatsApp, Signal и Facebook. Популярность Telegram связана с тем, что WhatsApp изменил политику конфиденциальности, считает Павел Дуров. Пользователи, которые не хотели передавать сведения Facebook, перешли на другую площадку.