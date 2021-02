Дания поменяет карту мира, построив гигантский остров в Северном море

Власти Дании утвердили проект гигантского энергетического острова в Северном море.

Датские политики дали зеленый свет проекту гигантского острова в Северном море, который обеспечит электроэнергией три миллиона домашних хозяйств, сообщает BBC. Его размер 120 000 квадратных метров — примерно 18 футбольных полей.

На острове будут располагаться две сотни гигантских ветряных турбин. Это самое масштабное строительство в истории Дании: стоимость проекта оценивается в 34 миллиарда долларов. Как минимум половина рукотворного острова будет принадлежать государству, остальное — частному сектору.

Landmark agreement in the Danish parliament: Artificial energy island in the North Sea will supply renewable electricity to 3m households from 2⃣0⃣0⃣ offshore wind turbines ????️???????? (phase 1) "A new era in sustainable energy production" - @DanJoergensen ➡️ https://t.co/kucfHmUoQV pic.twitter.com/CYowDIdEHE

Остров будет поставлять энергию не только датчанам, но и в соседние страны. Проект может быть выгоден Великобритании, Германии или Нидерландам, утверждает профессор Технического университета Дании Якоб Остергаард. «Зеленый» водород может использоваться в судоходстве, авиации, промышленности и грузоперевозках.

Ради экологии

Страна буквально меняет карту мира проектом эко-острова, отметил министр энергетики Дании Дэн Йоргенсен. В соответствии с законом Дании о климате в 1990 году страна обязалась к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 70% и практически до нуля уменьшить выбросы углекислого газа. В декабре 2020 года власти Дании объявили о прекращении всех новых исследований нефтяных и газовых месторождений в Северном море.

Датские политики, независимо от политических позиций, всецело поддержали план. Энергетические острова начинались «как радикальное видение», но теперь все чиновники желают сделать его реальностью, заявил экс-министр энергетики Расмус Хельвег Петерсен из Социал-либеральной партии Дании.

Denmark will build a wind-generating artificial island in the North Sea. The Danish Energy Agency has today formally announced that, 50 miles off the coast of the Jutland Peninsula. This green energy hub will, when complete, be expected to supply 10GW. pic.twitter.com/xAQT4EAQxA