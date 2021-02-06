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1:13   6 Февраля 2021
Весь мир

Дания поменяет карту мира и построит гигантский остров в Северном море

Дания поменяет карту мира и построит гигантский остров в Северном море

Датские политики дали зеленый свет проекту гигантского острова в Северном море, который обеспечит электроэнергией три миллиона домашних хозяйств, сообщает BBC. Его размер 120 000 квадратных метров — примерно 18 футбольных полей.

На острове будут располагаться две сотни гигантских ветряных турбин. Это самое масштабное строительство в истории Дании: стоимость проекта оценивается в 34 миллиарда долларов. Как минимум половина рукотворного острова будет принадлежать государству, остальное — частному сектору.

 

Остров будет поставлять энергию не только датчанам, но и в соседние страны. Проект может быть выгоден Великобритании, Германии или Нидерландам, утверждает профессор Технического университета Дании Якоб Остергаард. «Зеленый» водород может использоваться в судоходстве, авиации, промышленности и грузоперевозках.

Ради экологии

Страна буквально меняет карту мира проектом эко-острова, отметил министр энергетики Дании Дэн Йоргенсен. В соответствии с законом Дании о климате в 1990 году страна обязалась к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 70% и практически до нуля уменьшить выбросы углекислого газа. В декабре 2020 года власти Дании объявили о прекращении всех новых исследований нефтяных и газовых месторождений в Северном море.

«Это гигантский проект. Это следующий большой шаг для датской ветротурбинной промышленности. Мы лидировали на суше, потом сделали ветряные мельницы в море, а теперь создаем энергетический остров, так что Дания остается лидером в этом сфере», — рассказал профессор Остергаард BBC.

Датские политики, независимо от политических позиций, всецело поддержали план. Энергетические острова начинались «как радикальное видение», но теперь все чиновники желают сделать его реальностью, заявил экс-министр энергетики Расмус Хельвег Петерсен из Социал-либеральной партии Дании.

 

Остров в Северном море станет самым крупным, но не первым. К востоку от берегов Дании в Балтийском море будет еще один небольшой энергетический остров. Электроэнергия оттуда будет поставляться в Германию, Бельгию и Нидерланды — соглашения уже подписаны.

Уже сейчас альтернативные источники электроэнергии обеспечивают около трети текущих энергетических потребностей Евросоюза. Существенную часть таких источников составляют морские «ветряки».

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