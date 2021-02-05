Такие заболевания как гастрит, язва желудка и холецистит влияют на здоровье пищеварительного аппарата, в который входит и ротовая полость.

Такие заболевания как гастрит, язва желудка и холецистит влияют на здоровье пищеварительного аппарата, в который входит и ротовая полость.

Подобные болезни имеют свое влияние на здоровье зубов, рассказал стоматолог, имплантолог и хирург Мердан Джумаев. Процесс, в первую очередь, объясняется недостатком витаминов и минералов. Из-за них происходят воспалительные процессы и усугубляются имеющиеся проблемы в полости рта.

"При недостатке слюны возникает риск кариозный и пародонтологических заболеваний", — заметил медик.

Гастродуоденит и гастрит являются самыми распространенными патологиями желудочно-кишечного тракта. Например, при гастрите повышается кислотность желудочного сока. Как следствие это приводит к бледности и отечности слизистой оболочки, сухости губ и многому другому. В то же время холецистит, характеризующийся нарушением оттоков желчи, провоцирует повышение интенсивности кариеса, рассказал Джумаев "Пятому каналу".