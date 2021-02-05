Жозеп Боррель недоволен высылкой трех дипломатов из России

Россия должна пересмотреть решение о выдворении трех европейских дипломатов за участие в незаконных акциях. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Россия должна пересмотреть решение о выдворении трех европейских дипломатов за участие в незаконных акциях. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Как стало известно, европейский дипломат в пятницу принял участие в переговорах с руководителем МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

По информации источников, во время встречи Боррель осудил решение Москвы по высылке дипломатов ЕС. По его словам, европейские представители "не нарушали Венскую конвенцию".