Суд над Навальным по делу о клевете в адрес ветерана отложили на неделю

Бабушкинский суд Москвы отложил судебное разбирательство по делу о клевете блогера Алексея Навального в адрес ветерана ВОВ Игната Артеменко.

Бабушкинский суд Москвы отложил судебное разбирательство по делу о клевете блогера Алексея Навального в адрес ветерана ВОВ Игната Артеменко.

Следующее заседание перенесли на будущую пятницу: оно состоится 12 февраля.

Ранее Бабушкинский суд приступил к рассмотрению дела о клевете в адрес ветерана ВОВ Игната Артеменко. В 2020 году он принимал участие в съемках рекламного ролика в поддержку проекта поправок к Конституции РФ вместе с российскими знаменитостями. Однако скандально известный блогер Алексея Навальный разместил ролик у себя на странице в Twitter и назвал всех его участников "холуями" и "предателями". Следствие классифицировало действие блогера как клевету согласно второй части статьи ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ.

На заседании присутствовал Алексей Навальный, его адвокаты и журналисты. Однако во время заседания Артеменко стало плохо, и суд был вынужден взять паузу и вызвать ему скорую. Ветеран принимает участие в рассмотрении дела удаленно по видеосвязи. За время первого заседания Навальный позволил себе ряд сомнительных заявлений в адрес близких ветерана, его внука Игоря Колесникова он назвал "торговцем дедом", а родственников "бессовестными", за то, что те якобы намеревались нажиться на пенсионере за счет суда и для этого надели на него китель "как на куклу".