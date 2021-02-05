Берлин готов ответить России на высылку немецкого дипломата

Германия ответит России на высылку своего дипломата. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел ФРГ.

Германия ответит России на высылку своего дипломата. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел ФРГ.

Внешнеполитическое ведомство пообещало отреагировать на шаг Москвы, если она не изменит решение. Вместе с представителем Германии Россию должны покинуть дипломаты из Швеции и Польши.

В МИД РФ ранее потребовали высылки сотрудников посольств в связи с их участием в несанкционированных акциях протеста. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что действия дипломатов не противоречат Венской конвенции.