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18:26   5 Февраля 2021
Политика

Берлин готов ответить России на высылку немецкого дипломата

Берлин готов ответить России на высылку немецкого дипломата

Германия ответит России на высылку своего дипломата. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел ФРГ.

Внешнеполитическое ведомство пообещало отреагировать на шаг Москвы, если она не изменит решение. Вместе с представителем Германии Россию должны покинуть дипломаты из Швеции и Польши.

В МИД РФ ранее потребовали высылки сотрудников посольств в связи с их участием в несанкционированных акциях протеста. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что действия дипломатов не противоречат Венской конвенции.

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#германия #дипломат #высылка

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