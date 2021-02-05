Фанаты обсуждают новый образ Марии Кожевниковой

Звезда комедийного сериала "Универ" Мария Кожевникова сообщила поклонникам, что решила избавиться от своих длинных волос.

Звезда комедийного сериала "Универ" Мария Кожевникова сообщила поклонникам, что решила избавиться от своих длинных волос.

Российская актриса Мария Кожевникова опубликовала новый пост в Instagram, в котором сообщила новость своей аудитории — она решила измениться. 36-летняя актриса много раз рассказывала, как гордится своими длинными волосами, но, судя по всему, она от них устала.

"Хочу отрезать волосы! Да или нет?!" — задалась вопросом Мария Кожевникова в описании к новому снимку, на котором стоит возле стены в белой кофте и ярко-красной юбке.

На снимке видно, что у знаменитости уже нет длинных волос. Ее белокурые локоны едва спускаются ниже плеч. Поклонники тут же отреагировали на публикацию и разделились на два лагеря. Одни подписчики пишут, что Кожевниковой очень идет новый образ, другие говорят, что актриса зря избавилась от источника женской силы.

"Мария, ну зачем... Вам с длинными волосами лучше"; "А мне очень нравится!"; "Вот это поворот. Не знаю, нравится мне или нет", — пишут фолловеры.

Сама Мария Кожевникова пока ничего не ответила своей аудитории. Пост актрисы почти за сутки собрал более 44,5 тысячи лайков и почти тысячу сообщений. Большинству поклонников понравилась прическа кумира.