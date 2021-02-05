Фанаты обсуждают новый образ Марии Кожевниковой
Звезда комедийного сериала "Универ" Мария Кожевникова сообщила поклонникам, что решила избавиться от своих длинных волос.
Российская актриса Мария Кожевникова опубликовала новый пост в Instagram, в котором сообщила новость своей аудитории — она решила измениться. 36-летняя актриса много раз рассказывала, как гордится своими длинными волосами, но, судя по всему, она от них устала.
"Хочу отрезать волосы! Да или нет?!" — задалась вопросом Мария Кожевникова в описании к новому снимку, на котором стоит возле стены в белой кофте и ярко-красной юбке.
На снимке видно, что у знаменитости уже нет длинных волос. Ее белокурые локоны едва спускаются ниже плеч. Поклонники тут же отреагировали на публикацию и разделились на два лагеря. Одни подписчики пишут, что Кожевниковой очень идет новый образ, другие говорят, что актриса зря избавилась от источника женской силы.
"Мария, ну зачем... Вам с длинными волосами лучше";
"А мне очень нравится!";
"Вот это поворот. Не знаю, нравится мне или нет", — пишут фолловеры.
Сама Мария Кожевникова пока ничего не ответила своей аудитории. Пост актрисы почти за сутки собрал более 44,5 тысячи лайков и почти тысячу сообщений. Большинству поклонников понравилась прическа кумира.