Джигурда сообщил, что Ефремова этапировали в Москву

Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремова был этапирован самолетом из колонии в Москву. Об этом прессе сообщил артист Никита Джигурда.

Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремова был этапирован самолетом из колонии в Москву. Об этом прессе сообщил артист Никита Джигурда.

В пятницу, 5 февраля, в СМИ появилась информация о пропаже Михаила Ефремова из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где он отбывал наказание за смертельное ДТП. Позже актер и шоумен Джигурда сообщил редакции Федерального агентства новостей, что Ефремова этапировали из колонии в Москву.

"Я знаю, что вчера вечером самолетом с охраной его перевезли в Москву. Сейчас он здесь", — сказал Джигурда.

Его транспортировку связывают с возможным пересмотром его уголовного дела. Адвокат артиста Петр Хархорин подтвердил информацию о "вывозе".