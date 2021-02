В Турции заявили о своих правах на российскую вакцину «Спутник V»

По мнению турецкого издания Milliyet, Анкара должна получить препарат раньше, чем страны ЕС из-за природного газа и С-400.

Турция имеет полное право получить российскую вакцину «Спутник V» раньше, чем страны Евросоюза. Анкара покупает у России природный газ по завышенной цене и принимает поставки ракетной системы С-400, заявило турецкое издание Milliyet.

Автор статьи Озай Шендир выразил уверенность, что рано или поздно страны ЕС сертифицируют российский препарат. Он напомнил, что третья фаза исследований показала эффективность вакцины на уровне 91,6%.

Кроме того, не так давно между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным состоялся разговор о возможности совместного производства препаратов от коронавируса. По словам Меркель, «Спутник V» смогут использовать только в том случае, если такое разрешение предоставит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

