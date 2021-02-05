В Турции заявили о своих правах на российскую вакцину «Спутник V»

По мнению турецкого издания Milliyet, Анкара должна получить препарат раньше, чем страны ЕС из-за природного газа и С-400.

Турция имеет полное право получить российскую вакцину «Спутник V» раньше, чем страны Евросоюза. Анкара покупает у России природный газ по завышенной цене и принимает поставки ракетной системы С-400, заявило турецкое издание Milliyet.

Автор статьи Озай Шендир выразил уверенность, что рано или поздно страны ЕС сертифицируют российский препарат. Он напомнил, что третья фаза исследований показала эффективность вакцины на уровне 91,6%.

Кроме того, не так давно между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным состоялся разговор о возможности совместного производства препаратов от коронавируса. По словам Меркель, «Спутник V» смогут использовать только в том случае, если такое разрешение предоставит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

#UPDATE Russian President Vladimir Putin and German Chancellor Angela Merkel discussed the possibility of jointly producing coronavirus vaccines in a phone call, the Kremlin said Tuesdayhttps://t.co/eVEDKjlfJ4 pic.twitter.com/Mt1bghZ320 — AFP News Agency (@AFP) January 5, 2021

Некоторые члены ЕС, в особенности Франция, и вовсе страдают от отсутствия панацеи от опасного вируса. По утверждению турецкого издания, правительство страны всеми силами стремится получить любой препарат, который попадет в их поле зрения.

В свою очередь, у России есть возможность продать вакцину в ЕС и поставить 100 млн доз во втором квартале 2021 года, продолжил автор статьи.

До сих пор неизвестно, поступил ли Москве соответствующий запрос от Анкары. Однако в середине января министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа (Fahrettin Koca) обсудил с послом России в Анкаре сотрудничество «в области здравоохранения, особенно по вакцине "Спутник V"».

По мнению Milliyet, едва ли Турция и Россия запустят совместное производство вакцины. К 2023 году, по прогнозу издания, рынок будет изобиловать различного рода препаратами.

Однако при старте поставок российского «Спутника V» в ЕС Турция ни в коем случае не должна становиться в очередь, подчеркнул автор статьи. Он напомнил, что именно Анкара приобретает у России природный газ по цене, значительно выше рыночной, из-за долгосрочных контрактов.

«Ракетная система С-400 выгодна не только нам, но и России дает шанс выйти на новые рынки. Турция же вследствие этого сотрудничества вынуждена мириться с серьезными трудностями, прежде всего по истребителям F-35», — сетуют в Milliyet.

Так, Турция не только имеет право, но и должна настаивать на приоритетной закупке вакцины, констатировали в издании.

Ранее «Политика Сегодня» рассказала о том, как изменилось мнение западных СМИ о российской разработке в борьбе против коронавируса.