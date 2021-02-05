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18:08   5 Февраля 2021
Происшествия

Группа девочек-подростков в Сыктывкаре избила в магазине пенсионерку

Группа девочек-подростков в Сыктывкаре избила в магазине пенсионерку

Пожилая жительница Сыктывкара стала жертвой нападения со стороны трех девочек-подростков. Инцидент произошел в магазине на глазах у очевидцев.

По неофициальным данным, пенсионерка поплатилась за свое замечание. Она услышала разговор девиц, которые якобы собирались украсть продукты.

Подростки налетели на жертву и повалили ее. Никто в спешке не стал помогать пенсионерке, которая пыталась отбиться от ударов. Чуть позже подошел молодой мужчина, но не смог оттащить разъяренных девиц. Охранник магазина также пытался что-то сделать, но его попытка была еще более вялой, сообщала "КП-Коми".

По факту нападения сотрудники полиции начали проводить проверку, для этого временно даже закрыли торговую точку.

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