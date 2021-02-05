17:57 5 Февраля 2021Происшествия
Замдиректора московского детсада стала фигурантом дела об истязании ребенка
Московская прокуратура возбудила дело в отношении руководителя частного дошкольного образовательного учреждения после того, как у пятилетнего мальчика нашли следы побоев.
Московская прокуратура возбудила дело в отношении руководителя частного дошкольного образовательного учреждения после того, как у пятилетнего мальчика нашли следы побоев.
Сотрудники надзорного ведомства установили, что ребенок получил травмы во время нахождения в детском саду, расположенном на Гвардейской улице, сообщает пресс-служба ведомства. К нему применяли недопустимые методы воспитания.
Против женщины позже возбудили дело по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", а также по ст. 117 УК РФ "Истязание". Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается.