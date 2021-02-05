Омского педофила почти полгода ищут правоохранители

Сотрудники СК продолжают расследовать дело по факту педофилии в Омске. Уже почти полгода правоохранители с помощью фоторобота устанавливают личность извращенца.

Сотрудники СК продолжают расследовать дело по факту педофилии в Омске. Уже почти полгода правоохранители с помощью фоторобота устанавливают личность извращенца.

Согласно материалам дела, злоумышленник пришел во двор одного из домов по улице Северной и совершил действия сексуального характера в отношении гулявших там дошкольниц. После содеянного преступник сбежал. Мужчину объявили в розыск.

В Нефтеюганском районе ХМАО падчерица обвинила в педофилии директора одной из местных спортшкол. По словам потерпевшей, она подвергалась насилию в течение шести лет. Результат одной из экспертиз может стать возможным доказательством вины подозреваемого, сообщало URA.RU.