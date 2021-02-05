Поклонники 53-летней Оксаны Фандеры восхитились ее естественной красотой

Известная актриса театра и кино Оксана Фандера не устает доказывать публике, что даже в 53 года можно оставаться красивой, не прибегая к пластике и большому количеству косметики.

Известная актриса театра и кино Оксана Фандера не устает доказывать публике, что даже в 53 года можно оставаться красивой, не прибегая к пластике и большому количеству косметики.

Оксана Фандера опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой позирует в привычном для себя облике. Артистка предстала без грамма косметики. Снимок сделан во время зимней прогулки, поэтому на лицо актрисы в кадре красиво падает снег.

"Лицо отделывается изнутри — душой, снаружи — жизнью. В каждом лице можно различить и то, и другое..." — подписала фото Фандера.

Поклонникам очень понравился такой "естественный" снимок артистки. В комментариях отметили, что сейчас мало звезд, которые бы не прибегли к пластике и другим вмешательствам в погоне за молодостью и красотой.

"Неземная красота! Изнутри и внешне"; "Какая же вы красивая и мудрая женщина, Оксана!"; "Вот это настоящее живое лицо! А то сейчас у многих за "косметическим ремонтом" даже души не разглядишь", — написали фолловеры.

Фандера считает, что женщине не обязательно менять себя до неузнаваемости на процедурах по омоложению, чтобы оставаться красивой. Сама актриса не только не пользуется косметикой, но даже отказалась от окрашивания волос. Полтора года назад она смирилась с сединой, отрастив естественный серебряный цвет волос.