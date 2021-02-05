Победить пандемию коронавируса поможет массовая вакцинация 75% населения во всем мире, считают сотрудники агентства Bloomberg.

Победить пандемию коронавируса поможет массовая вакцинация 75% населения во всем мире, считают сотрудники агентства Bloomberg.

Такая доля привитых позволит людям вернуться к нормальному образу жизни. С учетом текущих темпов вакцинации добиться требуемого результата удастся через семь лет. Ближе всех у цели находятся ОАЭ и Израиль. Самая непростая ситуация в Канаде, где ход прививочной кампании замедлился из-за проблем с поставками препарата. Если ничего не изменится, три четверти жителей страны смогут привиться только через десять лет.

Российские математики считают, что прирост заболеваемости коронавирусом в стране приблизится к нулю в мае, если граждане продолжат вакцинироваться. Прививочная кампания против COVID-19 идет во всех регионах РФ. Пройти вакцинацию может любой желающий бесплатно. На данный момент россиян прививают отечественным препаратом "Спутник V", разработанным сотрудниками НИЦ имени Гамалеи.