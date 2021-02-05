Погребинский описал сценарий полного разрыва отношений России с Украиной

Россия продолжает поддерживать отношения с Европой и торговлю с Украиной, несмотря на многолетние обвинения в «агрессии». Но, если сейчас против Москвы из-за ситуации с Навальным будут введены новые санкции, она может нарушить это хрупкое равновесие.

Россия продолжает поддерживать отношения с Европой и торговлю с Украиной, несмотря на многолетние обвинения в «агрессии». Но, если сейчас против Москвы из-за ситуации с Навальным будут введены новые санкции, она может нарушить это хрупкое равновесие.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, пока что Россия сохраняет с Украиной такие отношения, которые по большому счету Киев устраивают. С одной стороны, Украина везде говорит о войне с Россией, и под этим предлогом проводит репрессии, закрывает телеканалы, оправдывает запрет русского языка и любые притеснения российской литературы, культуры, артистов и так далее. А с другой стороны, когда ей нужно, она заявляет, что у нее нормальные торговые отношения с РФ, и за счет этого получает доход от транзита российского газа через украинскую территорию

«Такое отношение существует благодаря тому, что Россия это позволяет... Она позволяет Украине действовать по принципу "я хочу все, и чтобы мне ничего за это не было", а наши руководители к этому привыкли», — объяснил Погребинский.

Кремль, по его словам, находится в сложной ситуации. Ему приходится удерживать хотя бы относительное равновесие в отношениях с Европой, чтобы Великобритания, Германия и Франция не сформировали с США жесткий антироссийский фронт.

А европейцы, по словам Погребинского, заняли позицию, которая заключается в нежелании исполнения Минских соглашений. По мнению Запада, если урегулирование на востоке Украины произойдет в результате выполнения Минских договоренностей, это будет означать победу Кремля. Поэтому Запад поддерживает Украину в неисполнении «Минска», обвиняя при этом Россию в нарушении договоренностей.

Все это ставит Москву в трудное положение, но она может подвести черту под всеми надеждами на сохранение равновесия. Особенно в том случае, если в отношении России из-за истории с блогером Алексеем Навальным будут введены санкции, которые помешают завершить строительство газопровода «Северного потока – 2».

«Мне кажется, что это может стать той чертой, когда Россия может махнуть рукой на шансы сохранения какого-то конструктивного сотрудничества (открыто об этом не скажет, конечно) и тогда изменить свою политику по отношению к Украине, или, как на днях сказал [глава МИД РФ] Сергей Лавров, «мягко стелет, но жестко спать», — напомнил Погребинский.

А после того, как этот узел будет разрублен, отметил политолог в заключение, отношения между Россией и Украиной могут сильно измениться, стать более внятными.