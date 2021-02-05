Выдвиженцем на выборы от партии Порошенко стал осужденный шпион

Кандидатом в депутаты Верховной рады стал журналист Роман Сущенко, осужденный в России за шпионаж. Об этом рассказал экс-президент Украины Петр Порошенко.

Кандидатом в депутаты Верховной рады стал журналист Роман Сущенко, осужденный в России за шпионаж. Об этом рассказал экс-президент Украины Петр Порошенко.

Сущенко выдвигается от партии "Европейская солидарность" и намерен представлять Черкасскую область. Порошенко написал в Facebook-аккаунте, что он возглавляет партийную ячейку в регионе и хорошо его знает. По мнению бывшего президента, журналист "принесет много пользы в парламенте".

Роман Сущенко был задержан в России в 2016 году. По информации спецслужб, он собирал секретные сведения о деятельность Росгвардии и Вооруженных сил РФ. Спустя два года его признали виновным в шпионаже и отправили на 12 лет в тюрьму. В 2019-м он вернулся на Украину благодаря обмену удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.