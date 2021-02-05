Фельдшер ответит в суде за свернутую пациенту шею

Правоохранители задержали в Кировском районе Петербурга фельдшера, подозреваемого в расправе над пациентом. Тело потерпевшего найдено в его собственном доме.

Правоохранители задержали в Кировском районе Петербурга фельдшера, подозреваемого в расправе над пациентом. Тело потерпевшего найдено в его собственном доме.

Согласно неофициальным данным, врачам в день смерти мужчины поступил вызов. Помощь требовалась горожанину, страдавшему проблемами с психикой. Медработник попытался "нейтрализовать" приступ. Для этого он совершил насилие, сломав пациенту шею. От полученной травмы пострадавший почти сразу скончался.

Эксперты дали заключение о смерти пациента. После этого правоохранители переквалифицировали статью уголовного дела на "Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть".