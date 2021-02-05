СК раскрыл детали убийства девушки-хореографа в Москве

Известная танцовщица стала жертвой заказного убийства. Следователи вышли на след предполагаемого преступника и задержали подозреваемых.

Известная танцовщица стала жертвой заказного убийства. Следователи вышли на след предполагаемого преступника и задержали подозреваемых.

Правоохранители задержали пятерых человек, которые, по версии следствия, могут быть причастны к убийству девушки в Москве. Убийцы подкараулили жертву возле подъезда и расстреляли практически в упор на глазах у подруг.

Преступник скрылся, бросив пистолет Макарова. От полученных травм девушка скончалась на операционном столе. Медики безуспешно пытались сохранить ей жизнь.

Следователи обнародовали одну из версий жестокой расправы. По их словам, танцовщицу убил ревнивый поклонник, который якобы преследовал ее больше месяца. По другой — девушка имела связь с женатым бизнесменом, у которого была еще одна любовница. Возможно, именно она "заказала" ее убийство, чтобы избавиться от конкурентки.

Ведомство также обнародовало видео допроса одного из участников убийства. Он рассказал, что к нему обратился знакомый и пожаловался, что девушка "не дает ему жизни". Тот предложил своего человека, который готов был взяться за дело. Впоследствии, по словам задержанного, он свел заказчика и исполнителя, а также координировал их дальнейшие шаги.