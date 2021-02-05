Трое дипломатов от ЕС высланы из России за участие в незаконных митингах

Россия выслала троих дипломатов из Германии, Польши и Швеции за присутствие на несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального.

Россия выслала троих дипломатов из Германии, Польши и Швеции за присутствие на несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального.

О высылке трех дипломатов в пятницу, 5 февраля, сообщило издание EU Observe. Все они участвовали в незаконных акциях, которые прошли в Москве 23 и 31 января. МИД РФ расценил их действия как нарушение Декларации о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета и Венской конвенции.

Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова обвинила западных дипломатов во вмешательстве во внутренние дела России. Внешнеполитическое ведомство раскритиковало их за участие в суде над блогером Навальным, который состоялся в Москве 2 февраля. Суд заменил скандально известному блогеру условный срок по делу о мошенничестве и хищении денег компании "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы, Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. На заседании присутствовали около 20 сотрудников посольств таких стран, как США, Болгария, Польша, Австрия и Литва. С 17 февраля Навальный находился в следственном изоляторе "Матросская Тишина". Однако ряд иностранных дипломатов призвали Москву освободить его и прекратить "преследования" в отношении соратников блогера.