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17:06   5 Февраля 2021
Политика

Политолог Журавлев назвал главные приоритеты политики Байдена

Политолог Журавлев назвал главные приоритеты политики Байдена

Американский президент Джо Байден намерен расширить контроль Соединенных Штатов над всем миром. Об этом сообщил политолог Дмитрий Журавлев.

По словам эксперта, внешняя политика американского государства сильно поменяется. Если Трамп интересовался порядком внутри страны, то Байдена больше волнует контроль над миром. Не исключено, что в некоторых регионах будет увеличиваться силовое присутствие Вашингтона.

"Байдена Соединенные Штаты волнуют очень мало. Он не глава государства — он глава корпорации "США и Ко", — сказал Журавлев.

Политолог добавил, что еще одной целью для Байдена может стать устранение северокорейского лидера. Сейчас становится очевидным то, что Вашингтон не намерен договариваться с КНДР.

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#сша #байден #трамп

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