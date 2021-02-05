Политолог Журавлев назвал главные приоритеты политики Байдена

Американский президент Джо Байден намерен расширить контроль Соединенных Штатов над всем миром. Об этом сообщил политолог Дмитрий Журавлев.

Американский президент Джо Байден намерен расширить контроль Соединенных Штатов над всем миром. Об этом сообщил политолог Дмитрий Журавлев.

По словам эксперта, внешняя политика американского государства сильно поменяется. Если Трамп интересовался порядком внутри страны, то Байдена больше волнует контроль над миром. Не исключено, что в некоторых регионах будет увеличиваться силовое присутствие Вашингтона.

"Байдена Соединенные Штаты волнуют очень мало. Он не глава государства — он глава корпорации "США и Ко", — сказал Журавлев.

Политолог добавил, что еще одной целью для Байдена может стать устранение северокорейского лидера. Сейчас становится очевидным то, что Вашингтон не намерен договариваться с КНДР.