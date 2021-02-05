Эксперт рассказала, как оградить себя от мошенников при получении выплат и пособий

В соцсетях стала появляться реклама фейковых сайтов по оформлению государственных пособий.

Мошенники придумали новую схему обмана россиян — сайты от имени Банка России. Гражданам предлагают оформить выплату в рамках поддержки в пандемию. Однако якобы для получения средств от государства нужно сообщить «представителю» банка номер карты и код. В результате преступники получают доступ к деньгам, хранящимся на счете.

Реклама таких ресурсов распространяется по соцсетям. В частности, в Facebook. В Центробанке подтвердили РИА Новости, что не имеют отношения к таким сайтам, они являются мошенническими.

Доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, член организации «Сильная Россия» Наталья Оганова рассказала «Политике Сегодня», как не попасться на удочку преступникам.

«К сожалению, граждане не склонны проверять информацию. Склонны доверять красивым картинкам, рекламе. Когда правительство объявило, что компенсирует размер социальных выплат и за несовершеннолетних были положены выплаты, никто и никогда не требовал никакой [банковской] карты. Денежные средства [от государства] приходят автоматически, исходя из той информации, которая официально собирается госорганами при заполнении необходимых документов», — обратила внимание Оганова.

Эксперт заметила, что поддельные сайты уже образовали новый вид мошенничества. Так, недавно был задержан владелец фейковых ресурсов, который заработал около 1 млрд рублей на перепродаже билетов в театры.

«Продавались билеты Большого театра, Мариинки и т.д. Билет, который стоил 40 тыс рублей, через сайт продавался за 600 тыс рублей. И это существовало в течении длительного периода времени», — рассказала она.

Сейчас все больше будет появляться лже-брокерские интернет-площадки из-за растущей популярности инвестирования, прогнозирует Наталья Оганова.