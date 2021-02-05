Водитель фуры погиб в ДТП под тоннами сахара

Смертельная авария произошла ночью под Набережными Челнами. Там шофера придавило сахаром после столкновения с другим грузовиком.

Смертельная авария произошла ночью под Набережными Челнами. Там шофера придавило сахаром после столкновения с другим грузовиком.

Дорожный инцидент произошел на трассе Челны — Заинск. Там в аварию попали сразу три грузовых автомобиля, рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Предварительно установлено, что водитель трала, спускаясь с горки, не смог затормозить и его занесло на встречную полосу. Там он задел фуру, груженную 20 тоннами сахара, которая впоследствии вылетела с дороги и опрокинулась в кювет. После этого машины столкнулись еще с одним большегрузом.

Шофера, которого вез товар в продуктовый магазин, насмерть придавило тяжелым грузом. Татарстанские полицейские сейчас выясняют все детали трагедии.