16:55 5 Февраля 2021Политика
Депутат бундестага предложил сделать паузу в строительстве "СП-2"
Мораторий на строительство газопровода "Северный поток – 2" необходим для проведения переговоров.
Мораторий на строительство газопровода "Северный поток – 2" необходим для проведения переговоров.
Такое мнение выразил глава комитета бундестага по международным делам Норберт Ретген.
"Вероятно, решение могло бы выглядеть следующим образом: ЕС, Россия и США могли бы ввести мораторий на строительство, но на этот раз не в качестве санкции, а в качестве паузы для вступления в переговоры", – сказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk .
Парламентарий считает, что таким образом удалось бы устранить озабоченность Запада по поводу возможного использования трубопровода в качестве геополитического оружия против восточноевропейских государств.