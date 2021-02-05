Депутат бундестага предложил сделать паузу в строительстве "СП-2"

Мораторий на строительство газопровода "Северный поток – 2" необходим для проведения переговоров.

Мораторий на строительство газопровода "Северный поток – 2" необходим для проведения переговоров.

Такое мнение выразил глава комитета бундестага по международным делам Норберт Ретген.

"Вероятно, решение могло бы выглядеть следующим образом: ЕС, Россия и США могли бы ввести мораторий на строительство, но на этот раз не в качестве санкции, а в качестве паузы для вступления в переговоры", – сказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk .