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16:55   5 Февраля 2021
Политика

Депутат бундестага предложил сделать паузу в строительстве "СП-2"

Депутат бундестага предложил сделать паузу в строительстве "СП-2"

Мораторий на строительство газопровода "Северный поток – 2" необходим для проведения переговоров.

Такое мнение выразил глава комитета бундестага по международным делам Норберт Ретген.

"Вероятно, решение могло бы выглядеть следующим образом: ЕС, Россия и США могли бы ввести мораторий на строительство, но на этот раз не в качестве санкции, а в качестве паузы для вступления в переговоры", – сказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk .

Парламентарий считает, что таким образом удалось бы устранить озабоченность Запада по поводу возможного использования трубопровода в качестве геополитического оружия против восточноевропейских государств.

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#северный поток #бундестаг #мораторий

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