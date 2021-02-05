Новый глава ХДС назвал верным курс властей ФРГ на поддержку "Северного потока — 2"

Новый председатель правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет высказался в пользу завершения строительства газопровода "Северный поток — 2".

Новый председатель правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет высказался в пользу завершения строительства газопровода "Северный поток — 2".

По его мнению, немецкой стороне не стоит отказываться от проекта и, следовательно, покупки газа у РФ. Лашет напомнил, что в прошлом, "даже в напряженный период холодной войны", ФРГ приобретала его у Советского Союза.

"Правительство ФРГ следует верным курсом", — сказал политик в интервью агентству Reuters.

Вместе с тем он добавил, что при реализации проекта нужно учитывать интересы всех участников, в том числе "гарантировать геополитические интересы" Украины.

Против строительства газопровода в Германии выступают в партии "зеленых". Однако Лашет не счел это обстоятельство преградой и не исключил, что разногласия будут устранены.

Лашет ранее уже говорил о том, что разделяет позицию правительства Германии по "Северному потоку — 2". Газовый проект там воспринимают исключительно как экономический, хотя в Берлине настаивают, что роль транзитера в будущем должна сохранить Украина. Актуальные политические разногласия с РФ кабмин ФРГ рассматривает отдельно, экстерриториальные санкции США отвергает.